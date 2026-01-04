Champions League: Πώς η αντεπίθεση της Ρέιντζερς αλλάζει τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά σε μια ιδιαίτερα λεπτή ευρωπαϊκή εξίσωση που μας παρουσιάζει το Football Meets Data, καθώς η υπόθεση του απευθείας εισιτηρίου για το επόμενο Champions League περνά από πολλές μεταβλητές. Το περιβόητο title-holder rebalancing αφορά τον πρωταθλητή της χώρας με τον υψηλότερο συντελεστή UEFA την τελευταία πενταετία, εφόσον ο κάτοχος του Champions League έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση μέσω του πρωταθλήματός του.



🏆 With 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers' hopes of winning the league reignited, this table is worth revisiting.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers still have the highest club coefficient of all teams that can enter the champions path of 🔵 UCL qualifiers.



That means they'd be first in line to enter 🔵 UCL directly if… pic.twitter.com/wvw4ZxHA9B — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 4, 2026

Μέχρι πρότινος, οι Πειραιώτες έμοιαζαν να έχουν καθαρό προβάδισμα. Η Σαχτάρ αγωνίζεται στο Conference League, η Φερεντσβάρος είναι μεν ανταγωνιστική στην Ευρώπη αλλά υπολείπεται σημαντικά στον συντελεστή και η Κοπεγχάγη βρίσκεται χαμηλά στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η Ρέιντζερς επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο.



Παρά τη μέτρια ευρωπαϊκή της πορεία ,αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League και μόλις με 1 βαθμό στο φετινό Europa League, η σκωτσέζικη ομάδα έχει ανέβει αισθητά εντός συνόρων. Το πρόσφατο 3-1 επί της Σέλτικ στο «Σέλτικ Παρκ» την έφερε ισόβαθμη στη δεύτερη θέση με 38 βαθμούς σε 20 αγώνες, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την πρωτοπόρο Χαρτς των 44 βαθμών. Με 18 ματς ακόμη, το πρωτάθλημα είναι ανοιχτό και η εμπειρία της Ρέιντζερς σε τέτοιες καταστάσεις μετρά.



Σε επίπεδο συντελεστή, οι Σκωτσέζοι εξακολουθούν να έχουν υψηλή βαθμολογία, κάτι που τους καθιστά σοβαρό ανταγωνιστή. Για τον Ολυμπιακό, η λύση είναι ξεκάθαρη. Οι βαθμοί στην Ευρώπη. Στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της League Phase απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ, οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τουλάχιστον 4 βαθμούς (μία νίκη και μία ισοπαλία) ώστε να ξεπεράσουν τη Ρέιντζερς στον συντελεστή και να μειώσουν δραστικά το ρίσκο.



Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος των Πειραιωτών είναι κατάκτηση πρωταθλήματος στην Ελλάδα και ευρωπαϊκή συγκομιδή στα δύο παιχνίδια της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός κρατά την τύχη στα χέρια του, αλλά πλέον γνωρίζει πως δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης.