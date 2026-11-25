Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στην Κόμο με 1-0, παρά τη μεγάλη προσπάθεια στην άμυνα και τις χαμένες ευκαιρίες και έχει κολλήσει στους 3 βαθμούς που πήρε την 1η αγωνιστική με τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.
Επόμενη αντίπαλος της Ένωσης στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι η τουρκική Γαλατασαράι, την οποία υποδέχεται στην Allwyn Arena την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου (22:00) για την 6η αγωνιστική.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Τρίτη 24 Νοεμβρίου
- Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0
- Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0
- Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1
- Κόμο – ΑΕΚ 1-0
- Φέγενορντ – Πόρτο 0-1
- Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2
- Λειψία – Λανς 3-1
- Ρεάλ – Αϊντχόφεν 5-1
- Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
- 19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ
- 19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα
- 22:00 Ατλέτικο – Βίκινγκ
- 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ
- 22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη
- 22:00 Λιλ – Μπάγερν
- 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα
- 22:00 Σαχτάρ – Φενέρμπαχτσε
- 22:00 Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου
- 19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ
- 19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ
- 22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι
- 22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ
- 22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι
- 22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας
- 22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία
- 22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου
- 19:45 Μπέτις – Κόμο
- 19:45 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Σαχτάρ
- 22:00 Άρσεναλ – Ρεάλ
- 22:00 Ντόρτμουντ – Ίντερ
- 22:00 ΛΑΣΚ – Φενέρμπαχτσε
- 22:00 Λίβερπουλ – Πόρτο
- 22:00 Αϊντχόφεν – Ατλέτικο
- 22:00 Λανς – Μπόντο Γκλιμτ
- 22:00 Στουτγκάρδη – Λιλ