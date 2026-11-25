Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα στην Κόμο με 1-0, παρά τη μεγάλη προσπάθεια στην άμυνα και τις χαμένες ευκαιρίες και έχει κολλήσει στους 3 βαθμούς που πήρε την 1η αγωνιστική με τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Επόμενη αντίπαλος της Ένωσης στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι η τουρκική Γαλατασαράι, την οποία υποδέχεται στην Allwyn Arena την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου (22:00) για την 6η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ 1-0

Γαλατασαράι – Άστον Βίλα 1-0

Άρσεναλ – Ντόρτμουντ 1-1

Κόμο – ΑΕΚ 1-0

Φέγενορντ – Πόρτο 0-1

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 2-2

Λειψία – Λανς 3-1

Ρεάλ – Αϊντχόφεν 5-1

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Μπέτις 0-2

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

19:45 Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ

19:45 Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα

22:00 Ατλέτικο – Βίκινγκ

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ

22:00 Ίντερ – Στουτγκάρδη

22:00 Λιλ – Μπάγερν

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα

22:00 Σαχτάρ – Φενέρμπαχτσε

22:00 Σπόρτινγκ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου

19:45 Βίκινγκ – Φέγενορντ

19:45 Βιγιαρεάλ – Σαμπάχ

22:00 ΑΕΚ – Γαλατασαράι

22:00 Ρόμα – Σπόρτινγκ

22:00 Άστον Βίλα – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπαρτσελόνα – Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Μπάγερν – Σλάβια Πράγας

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λειψία

22:00 Νάπολι – Κλαμπ Μπριζ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου