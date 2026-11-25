Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, καθώς ηττήθηκε από την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε στους τρεις βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές και πλέον καλείται να κάνει την αντεπίθεσή της στα τρία παιχνίδια που απομένουν.

Τα δεδομένα, πλέον, έχουν δυσκολέψει αισθητά για τους «κιτρινόμαυρους», όπως αποτυπώνεται και στις προβλέψεις του Football Meets Data για την εξέλιξη της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες προσομοιώσεις, μετά την ήττα από την Κόμο, η ΑΕΚ συγκεντρώνει μόλις 7,8% πιθανότητες να τερματίσει εντός της πρώτης 24άδας και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα νοκ άουτ playoffs του Champions League.

[🔵 UCL projetctions after the first night of MD5]



*teams ordered on average final projected position



Top 8:

📈 In: 🇪🇸 Betis

📉 Out: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City



Top 24:

📈 In: 🇳🇴 Bodø/Glimt

📉 Out: 🇹🇷 Fenerbahçe pic.twitter.com/Ps4T6u5O3J — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή, η ελληνική ομάδα θα τερματίσει στην 34η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Όσον αφορά τις πιθανότητες εισόδου στην πρώτη 24άδα βάσει της τελικής βαθμολογικής συγκομιδής των ομάδων, αυτές διαμορφώνονται ως εξής:

6 βαθμοί: 0%

7 βαθμοί: 0,1%

8 βαθμοί: 6,2%

9 βαθμοί: 45,8%

10 βαθμοί: 93,3%

11 βαθμοί: 99,96%

12 βαθμοί: 100%

Τα τρία σενάρια πρόκρισης της Ένωσης

Με δεδομένο ότι η Ένωση έχει ήδη τρεις βαθμούς στο ενεργητικό της, χρειάζεται τουλάχιστον δύο νίκες στις τρεις αναμετρήσεις που απομένουν, προκειμένου να διατηρήσει ουσιαστικές ελπίδες πρόκρισης.

Τα τρία βασικά σενάρια είναι:

Δύο νίκες και μία ήττα: 9 βαθμοί.

9 βαθμοί. Δύο νίκες και μία ισοπαλία: 10 βαθμοί.

10 βαθμοί. Τρεις νίκες: 12 βαθμοί.

Τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια της ΑΕΚ:

6η αγωνιστική: ΑΕΚ-Γαλατάσαραϊ 8 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

7η αγωνιστική: ΑΕΚ-Ρόμα 19 Ιανουαρίου 2027 (22:00)

8η αγωνιστική: Ντόρτμουντ-ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου 2027 (22:00)