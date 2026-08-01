Champions League: Τι ισχύει με το rebalancing - Που βρίσκονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην ειδική κατάταξη του rebalancing για το Champions League, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Football Meets Data, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων συλλόγων που διεκδικούν πιθανές επιπλέον θέσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ομάδα του Πειραιά παραμένει στην κορυφή της λίστας χάρη στον ιδιαίτερα υψηλό ευρωπαϊκό συντελεστή της, στοιχείο που της προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση που προκύψουν ανακατανομές στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA. Παρότι το συγκεκριμένο ενδεχόμενο εξαρτάται από τα αποτελέσματα και τις προκρίσεις άλλων ομάδων, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πιο ισχυρή θέση.

Στη σχετική κατάταξη περιλαμβάνονται επίσης ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τη διαδικασία του rebalancing, θα πρέπει να συνδυαστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα και εξελίξεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η τελευταία ενημέρωση της λίστας αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη βαρύτητα του ευρωπαϊκού συντελεστή, καθώς αποτελεί βασικό κριτήριο σε πιθανές ανακατατάξεις που επηρεάζουν την κατανομή των θέσεων στις διοργανώσεις της UEFA.

[Race for direct 🔵 UCL entry in 2027]



Four teams in the race added +0.500 pts to their club coefficients this week (winners from 🟠 UEL Q2 and 🟢 UECL Q2):



📈 🇭🇺 Ferencvaros

📈 🇩🇰 FCK

📈 🇬🇷 PAOK

📈 🇬🇷 Panathinaikos



Winners from 🔵 UCL Q2 (champions path) did not add any… pic.twitter.com/dWCoffu48W — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026

Τι είναι το rebalancing

Το rebalancing είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η UEFA προχωρά σε αναδιανομή των ευρωπαϊκών θέσεων, όταν δημιουργούνται διαθέσιμα εισιτήρια λόγω ομάδων που έχουν ήδη εξασφαλίσει συμμετοχή στις διοργανώσεις της μέσω της εγχώριας βαθμολογίας.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η κατάταξη των ομάδων στη σχετική λίστα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις πιθανότητες εξασφάλισης ενός επιπλέον ευρωπαϊκού εισιτηρίου.