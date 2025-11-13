Χάνει Ολυμπιακό ο Νίμπο: Χτύπησε στα αποδυτήρια και μένει εκτός με τους «ερυθρόλευκους»

Ο Τζός Νιμπό της Αρμάνι Μιλάνο είναι για άλλη μια φορά άτυχος. Ο Αμερικάνος είχε μόλις επιστρέψει από τραυματισμό στον μηρό (κάκωση), και λίγο η ατυχία του λίγο η απροσεξία του, τον άφησαν εκτός του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Νίμπο γλίστρησε και έπεσε στα αποδυτήρια με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, και να υποστεί διάσειση!