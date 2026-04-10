Χανιά: 68χρονος είχε στις αποσκευές του εξαρτήματα πυροβόλων όπλων - Φωτογραφίες

Στη σύλληψη ενός 68χρονου Έλληνα προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο ελέγχων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, μετά από εντοπισμό εξαρτημάτων όπλων στις αποσκευές του, κατά την άφιξή του από το εξωτερικό.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, έπειτα από έλεγχο της Τελωνειακής Υπηρεσίας στο αεροδρόμιο Χανίων.

