Χανιά: 7 χρόνια φυλάκιση στον 26χρονο Αζέρο για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

Σε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 1 μήνα, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 26χρονος Αζέρος που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο με την κατηγορία της κατασκοπείας στην αμερικανική βάση στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος αζέρικης καταγωγής κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις του από το δικαστήριο.

Ο 26χρονος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί το 2025 στην Κρήτη, ενώ διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου με άμεση οπτική επαφή προς τη βάση της Σούδας. Από εκεί, όπως προέκυψε από την έρευνα, παρακολουθούσε συστηματικά τις εγκαταστάσεις, βγαίνοντας ελάχιστα από το κατάλυμά του, κυρίως για προμήθειες.

Κατά την έρευνα των αρχών, στην κατοχή του βρέθηκαν φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο και κάρτα μνήμης με περίπου 5.000 φωτογραφίες και βίντεο από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το υλικό αυτό φέρεται να αποστελλόταν σε άγνωστο παραλήπτη μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής, χωρίς να αφήνονται ψηφιακά ίχνη.