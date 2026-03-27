Χανιά: Αιγύπτιος προσπάθησε να αυτοκτονήσει στα κρατητήρια - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων

Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών απέτρεψε τη τραγωδία.

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ένας 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί και ήταν υπό εξέταση για διοικητική απέλαση από τη χώρα, επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι από το σεντόνι του. Η απόπειρα έγινε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Η προσπάθεια του 30χρονου έγινε άμεσα αντιληπτή από έναν αστυνομικό, ο οποίος ειδοποίησε τους συναδέλφους του. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση και τη συντονισμένη αντίδραση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν το θλιβερό συμβάν.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλεύεται στην Ψυχιατρική Κλινική, για να παρακολουθηθεί και να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα Χανιά Απόπειρα Αυτοκτονίας Local News Νοσοκομεία

