Χανιά: Άνδρας έπεσε από ύψος 5 μέτρων έξω από νυχτερινό κέντρο όπου διασκέδαζε

Ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με το CretaLive, ο άνδρας διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο στα Χανιά, όπου είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Κατά την αποχώρησή του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται φέρεται να έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου 5 μέτρων.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του.