Χανιά: Άνδρας παρενόχλησε σεξουαλικά ανηλίκους - Τους πρότεινε λεφτά για να πάνε μαζί του

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου, στις 9 και μισή όταν ένας ανήλικος με έναν φίλο του βρισκόταν στο λιμάνι, όταν τους πλησίασε ένας 34χρονος αλλοδαπός άνδρας προτείνοντάς τους να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Τα παιδιά ηλικίας 14 ετών, φοβήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο με τον άνδρα να τους ακολουθεί μέχρι περίπου το ύψος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σούδας. Εκεί ο άνδρας προέβη σε ασελγείς πράξεις θωπεύοντας τα παιδιά, προτείνοντάς τους μάλιστα, να τους δώσει χρήματα ώστε να τον ακολουθήσουν και να υποκύψουν στις ορέξεις του.

Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο και ενημέρωσαν τους γονείς τους οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο 34χρονος τελικά, συνελήφθη την Κυριακή, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν αρχικά επιχείρησε να κλέψει και στη συνέχεια προσπάθησε να κάνει το ίδιο σε έναν 21 χρονο Βρετανό τον οποίο πλησίασε, τον έσπρωξε προς το μέρος του και τον φίλησε στο μάγουλο.

Σε βάρος του ήδη εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, μετά την καταγγελία των γονέων.