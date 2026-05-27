Χανιά: Αποσωληνώθηκε η 3χρονη - Σοκαριστικές εικόνες από το θερμοκήπιο που ζούσε η οικογένεια

Θετικές είναι οι νεότερες εξελίξεις για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού από τα Χανιά, το οποίο παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται εδώ και μία εβδομάδα.

Όπως μεταδίδει το Flashnews.gr, η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης που ξεκίνησε την Τρίτη 26 Μαΐου και συνεχίστηκε την Τετάρτη, δείχνει τις πρώτες ενθαρρυντικές εξελίξεις. Το παιδί έχει πλέον αποσωληνωθεί και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Παρότι δεν έχει επανέλθει πλήρως, η αργή αφύπνιση θεωρείται απολύτως φυσιολογική και συμβατή με το ιατρικό πρωτόκολλο. Το προσωπικό του ΠΑΓΝΗ συνεχίζει τις προσπάθειες ώστε το κορίτσι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Εικόνες σοκ μέσα σε θερμοκήπιο

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές για τις συνθήκες διαβίωσης των τεσσάρων παιδιών της 25χρονης Ρομά από την Κρήτη, η οποία μαζί με τον Πακιστανό σύντροφό της κατηγορούνται για την κακοποίηση του 3χρονου. Η οικογένεια φέρεται να έμενε σε έναν χώρο-αποθήκη μέσα σε θερμοκήπιο που τους είχε παραχωρηθεί, υπό εξαιρετικά άσχημες συνθήκες.

Η μητέρα, σύμφωνα με όσα είπε στην απολογία της στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, άφηνε τα παιδιά για πολλές ώρες χωρίς επίβλεψη όταν έφευγε για δουλειά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν επέμβει η Αστυνομία, τα παιδιά είχαν μείνει μόνα τους για περίπου 1,5 ημέρα.

Στον ανακριτή ο 25χρονος Πακιστανός

Λίγο πριν το μεσημέρι οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Χανιά ο 25χρονος Πακιστανός, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση και αντιμετωπίζει κατηγορίες, αρχικά για διοικητικές παραβάσεις σχετικές με παράνομη είσοδο στη χώρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, χθες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον ίδιο, με πιο βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικών βλαβών. Και οι δύο αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.