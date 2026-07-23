Χανιά: Αυτές είναι οι 8 υποθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του ιατροδικαστή και του καθηγητή Τοξικολογίας στα Χανιά, σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη βαρύνουσα αποδεικτική σημασία που έχουν οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις, εκδίδοντας ή επιχειρώντας να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στόχος ήταν η ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης εμπλεκομένων προσώπων, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Οι υποθέσεις που ερευνώνται

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά οκτώ υποθέσεις, στις οποίες οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή Τοξικολογίας.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα: Ερευνάται η σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δωροληψίας.

Αιφνίδιος θάνατος άνδρα στην Κρήτη: Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται ως προς την αξιοπιστία τους.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα γυναίκα: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ιατροδικαστική έκθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς: Εξετάζεται η σύνταξη ιατροδικαστικής γνωμάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Καταγγελία οικογένειας για απαίτηση χρημάτων: Η δικογραφία περιλαμβάνει υπόθεση στην οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση βιασμού: Οι Αρχές διερευνούν καταγγελλόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών: Ερευνάται τοξικολογική έκθεση που φέρεται να συνδέεται με πράξη δωροληψίας.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη μία τοξικολογική έκθεση, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλοίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:00.