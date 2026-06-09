Χανιά: Χειροπέδες σε συνταξιούχο αστυνομικό - Έκοψε το νερό στην πρώην σύζυγό του

Στη σύλληψη ενός 67χρονου συνταξιούχου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η πρώην σύζυγός του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, πρόκειται για πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο κατηγορείται ότι διέκοψε την παροχή νερού στην κατοικία της πρώην συζύγου του, ενώ φέρεται παράλληλα να προχώρησε σε απειλητικές ενέργειες εις βάρος της.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 2 Ιουνίου, με τη γυναίκα να απευθύνεται στις αρμόδιες Αρχές και να υποβάλλει επίσημη καταγγελία μία ημέρα αργότερα.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 67χρονου στις 7 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο, καθώς και μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, τα οποία φέρεται να κατείχε παράνομα.

Τα ευρήματα προστέθηκαν στη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του συνταξιούχου αξιωματικού, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το σύνολο των καταγγελλόμενων περιστατικών και τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.