Χανιά: Χριστουγεννιάτικη λάμψη στο ενετικό λιμάνι - Εικόνες και βίντεο από το άναμμα του δέντρου

Τα Χανιά υποδέχτηκαν επίσημα τα Χριστούγεννα με μια εντυπωσιακή γιορτή στο ενετικό λιμάνι. Το άναμμα του δέντρου πίσω από το Γιαλί Τζαμί, τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και η ζωντανή μουσική δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, με εκατοντάδες πολίτες να γεμίζουν την πλατεία και να συμμετέχουν στην έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.





Τα Χανιά μπήκαν επίσημα στο κλίμα των γιορτών, καθώς το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο ενετικό λιμάνι άστραψε μέσα σε μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Από νωρίς, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία πίσω από το Γιαλί Τζαμί, όπου η ατμόσφαιρα θύμιζε πραγματικό χριστουγεννιάτικο παραμύθι.