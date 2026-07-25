Χανιά: Διάλογος-φωτιά για τον τοξικολόγο με τις ψευδείς εκθέσεις -Η ταρίφα και οι τρίχες με κούριερ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται όλα τα στοιχεία αναφορικά με την υπόθεση για πιθανή αλλοίωση αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις στα Χανιά.



Από την έρευνα των στελεχών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και μέσα από τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συλλήψεις.



Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για σειρά περιπτώσεων που εκδίδονταν τοξικολογικές γνωματεύσεις που χρησιμοποιούνταν σε ποινικές υποθέσεις και εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες επιστημονικές διαδικασίες για τη λήψη, διακίνηση και εξέταση των βιολογικών δειγμάτων.

«Πάνω από χίλια σίγουρα»

Χαρακτηριστική είναι μία συνομιλία που αφορά τον τοξικολόγο που κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται σε εξετάσεις που ενδέχεται να είχαν ως αποτέλεσμα να ευνοηθούν κατηγορούμενοι σε διάφορες υποθέσεις.



Ειδικότερα, εμφανίζεται μία δικηγόρος που μεσολαβεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο ενδιαφέρεται για μία τοξικολογική εξέταση.



Στην επίμαχη συνομιλία υπάρχει αναφορά για οικονομική αμοιβή με τη δικηγόρο να εμφανίζεται να λέει ότι θα εξασφαλίσει «ό,τι καλύτερο» μπορεί, προσθέτοντας ότι το ποσό θα είναι «πάνω από χίλια σίγουρα».

Η λήψη του δείγματος

Εν συνεχεία, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο λήψης του δείγματος από τον ενδιαφερόμενο, που ήταν προσωρινά κρατούμενος, με τη δικηγόρο να αναφέρει «θα πάει ο αδερφός του να του κόψει τρίχες» και στη συνέχεια «θα τις στείλει με κούριερ».



Το κατηγορούμενος τοξικολόγος εμφανίζεται προβληματισμένος για το αν θα μπορέσει η διαδικασία να φανεί επίσημη και να γίνει αποδεκτή, αλλά και για την χρονική πίεση που υπάρχει προκειμένου η γνωμάτευση να είναι έτοιμη πριν από την ανάκριση.



Τελικά, η δικηγόρος λέει ότι τη γνωμάτευση θα τη χρησιμοποιήσει ακόμη και αν δεν είναι έτοιμη πριν την ανάκριση, με τον τοξικολόγο να αναφέρει ότι θα δούνε την πορεία της διαδικασίας μόλις παρθούν τα σχετικά δείγματα.

Απόσπασμα από τον επίμαχο διάλογο