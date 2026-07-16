Χανιά: Είπε στον φίλο του ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του, άφησε σημείωμα και αυτοπυροβολήθηκε

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου στα Χανιά, έπειτα από πληροφορία που έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου σχετικά με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε εκφράσει σε φιλικό του πρόσωπο την πρόθεσή του να βλάψει τον εαυτό του. Ο φίλος του ηλικιωμένου ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα.

Διαβάστε για την απόπειρα αυτοκτονίας και το θρίλερ που ακολούθησε.