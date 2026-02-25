Χανιά: Έκανε παντιλίκια στο λιμάνι για να αποχαιρετήσει τον φίλο του και το πλήρωσε... ακριβά

Ακριβά πλήρωσε τον… ενθουσιασμό του ένας 18χρονος στα Χανιά, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του μέσα στο λιμάνι της Σούδας, λίγο πριν τον απόπλου πλοίου με προορισμό τον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο νεαρός είχε μεταβεί στο λιμάνι για να αποχαιρετήσει φίλο του που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Ωστόσο, αντί για έναν ήσυχο αποχαιρετισμό, φέρεται να προχώρησε σε «παντιλίκια» και επικίνδυνα «κόλπα» με το όχημά του, αδιαφορώντας για την ασφάλεια όσων βρίσκονταν στο σημείο.

Οι κινήσεις του έγιναν άμεσα αντιληπτές από στελέχη του Λιμενικού, τα οποία προχώρησαν σε έλεγχο και βεβαίωσαν δύο παραβάσεις για επικίνδυνη οδήγηση και έλλειψη σιγαστήρα στην εξάτμιση.

Στον 18χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 500 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε και το δίπλωμα οδήγησης.