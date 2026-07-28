Χανιά: Ελεύθερος υπό όρους ο ιατροδικαστής - Χειροκροτήματα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία σχετικά με την υπόθεση του κυκλώματος παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων που αποκαλύφθηκε στα Χανιά.

Η διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες, ενώ μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

​Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση της λεγόμενης «Μαφίας των Χανίων», ενός δικτύου στο οποίο εμπλέκονται επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κληρικοί και κρατικοί παράγοντες. Παράλληλα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει εξονυχιστικά τις τραπεζικές διαδρομές και τα περιουσιακά στοιχεία ενός καθηγητή, ο οποίος φέρεται να είχε διασυνδέσεις με ανώτερη δικαστική λειτουργό. Στο στόχαστρο βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδοι χρυσού, για να διαπιστωθεί αν αποτελούν προϊόν παράνομων αμοιβών.

Η απόφαση έγινε γνωστή λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, με τον 57χρονο να αφήνεται ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Χειροκροτήματα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του 57χρονου, οι οποίοι υποδέχθηκαν την απόφαση με χειροκροτήματα.

Κατά την έξοδό του από το κτίριο της εισαγγελίας, ο ιατροδικαστής στράφηκε προς το μέρος των συγκεντρωμένων και έκανε το σήμα της νίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και ο τοξικολόγος που κατηγορείται στην ίδια υπόθεση.

Τι αναφέρει η υπεράσπιση του 57χρονου

Η δικηγόρος του, Ιουλίτα Τζουγκαράκη, ανέφερε πως ο πελάτης της αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Παράλληλα, έκανε λόγο για άδικη στοχοποίηση και διασυρμό του, υποστηρίζοντας ότι οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να απολογηθεί δεν σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις ούτε με τη γνωστή υπόθεση Μανιουδάκη.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «μαραθώνια» και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση των δικαστικών αρχών να αφεθεί ο εντολέας της ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής», λέει ο συνήγορος υπεράσπισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Περάκης δήλωσε πως η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα εξονυχιστική και υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ενοχής που να δικαιολογούν την προσωρινή κράτηση.

Όπως ανέφερε, δεν αποδείχθηκε χρηματισμός ή η ύπαρξη επιβαρυντικών στοιχείων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κατηγορία θα καταπέσει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.