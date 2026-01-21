Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο με την Πόρσε - Η ποινή που του επιβλήθηκε

Με συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών για το σύνολο των πράξεων που του αποδόθηκαν, καθώς και με χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθ' υποτροπή, τιμωρήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χανίων ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε για το φονικό τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, τον Ιανουάριο του 2025, όπου έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης Καρατζής.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, εάν η Τροχαία είχε ενεργήσει όπως όφειλε, ο κατηγορούμενος δεν θα είχε βρεθεί στη θέση του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών. Επίσης απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης για αναστολή της ποινής μέχρι το Εφετείο, όπως και το αίτημα για κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αναφέρει το CretaLive.



Νωρίτερα, την ενοχή του κατηγορούμενου για όλες τις κατηγορίες είχε προτείνει η εισαγγελέας έδρας.

Στην πρόταση της τόνισε πως ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσικό φάρμακο, η χρήση του οποίου δεν επιτρέπει την οδήγηση, και ότι πήρε με τη βία τα κλειδιά του αυτοκινήτου του από το φίλο του και επέμενε να οδηγήσει. Υπογράμμισε πως ο 45χρονος είχε μια σταθερά παραβατική συμπεριφορά και ότι μετά το ατύχημα δεν δίστασε να κατονομάσει το φίλο του ως οδηγό και όχι το εαυτό του.

Μίλησε για τραγικά επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου και τόνισε πως η έρευνα έδειξε πως η Πόρσε βρέθηκε εντός του ρεύματος του Suzuki του 22χρονου θύματος, «που σημαίνει ότι ακόμα και αν είχε τα φώτα ρυθμισμένα πάνω του κανονικού δεν συνδέεται με το αποτέλεσμα».

Ζήτησε συγγνώμη και έριξε ευθύνες στην Αστυνομία

Κατά την απολογία του, ο 45χρονος αναφέρθηκε στο τι έκανε με την παρέα του εκείνο το βράδυ, στον έλεγχο της Τροχαίας, παραδέχθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, όπως και ότι του υποδείχθηκε να μην οδηγήσει, αλλά εκείνος πήρε το αυτοκίνητό του αντί να το οδηγήσει ο φίλος του, γιατί δεν του είχε εμπιστοσύνη να οδηγήσει, παρά το ότι ο ίδιος ήταν, όπως είπε, πιωμένος!



Σημείωσε πως η στιγμή της σύγκρουσης είναι ένα κενό για εκείνον και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια για την καταστροφή που προκάλεσε, αναφέροντας πως δεν πρόκειται να ξαναπιάσει τιμόνι.

Το κατηγορητήριο

Ο 45χρονος κάθισε στο εδώλιο με τις εξής κατηγορίες: