Χανιά: Έπεσαν μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Αν και η πολιτεία προχωρά σε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς με τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή ρυθμίζονται ζητήματα οπλοκατοχής, κάποιοι φαίνεται πως εξακολουθούν να παίρνουν αψήφιστα το ζήτημα της οπλοχρησίας.

Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας την Κυριακή (7/12) όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά ριπάς στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, στον χώρο της πλατείας, αργά το απόγευμα, την ώρα μάλιστα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.



Τρεις πολίτες κατήγγειλαν το περιστατικό στο zarpanews.gr και στην αστυνομία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τελικά έφτασε η ΕΛΑΣ στο σημείο. Πάντως, διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.



Εξάλλου, η αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω του για να τον σταματήσουν ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που βρισκόντουσαν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει ζωή στην ενδοχώρα!



Πάντως σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του δήμου Χανίων αλλά ήταν συνδαιτυμόνας κοινωνικής εκδήλωσης, σε σπίτι απόστασης λίγων μέτρων από την πλατεία.



Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, δεδομένου ότι το υπουργείο έχει κηρύξει το ανένδοτο για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία – οπλοκατοχή, μετά το μακελειό στα Βορίζια.