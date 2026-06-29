Χανιά: Έπιασε φωτιά στο σπίτι του και πέταξε πέτρα στο πυροσβεστικό που πήγε για κατάσβεση

Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν στελέχη της Πυροσβεστικής στα Χανιά, όταν έσπευσαν να σβήσουν φωτιά σε σπίτι και ο ένοικος τους επιτέθηκε.

Ειδικότερα, όλα συνέβησαν στην οδό Ιωάννου Μαστοράκη, στο κέντρο των Χανίων, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν καπνούς να βγαίνουν από διαμέρισμα πολυκατοικίας και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική. Λίγο αργότερα, όμως, ειδοποιήθηκε και η Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος απομακρύνθηκε από το σημείο λίγο πριν φτάσουν οι αρχές.

Σύμφωνα με το «Πατρίς», στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ωστόσο οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να επέμβουν, καθώς η εστία της φωτιάς είχε ήδη σβήσει.

Το περιστατικό όμως πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο ένοικος, βλέποντας τα πυροσβεστικά οχήματα, άρπαξε μια πέτρα και την εκτόξευσε στο παρμπρίζ ενός πυροσβεστικού οχήματος. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος πυροσβέστης.

Αμέσως μετά ο άνδρας τράπηκε σε φυγή, όμως ύστερα από αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση και συνελήφθη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, καθώς και τα ακριβή αίτια της συμπεριφοράς του, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.