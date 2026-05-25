Χανιά: Εξέταση DNA στην υπόθεση του 3χρονου στο ΠΑΓΝΗ - Μυστήριο με τα 3 «κρυμμένα» παιδιά

Το θρίλερ με την υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζεται, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα τρία ακόμη παιδιά που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι, αλλά και οι ισχυρισμοί της μητέρας περί δύο προηγούμενων θανάτων βρεφών. Την ίδια ώρα, οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα του DNA.

Η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της έχουν ήδη οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ το παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Τα τρία άλλα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο των Χανίων.

Όπως αναφέρει το Cretalive, οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται υπό κράτηση στο πλαίσιο του αυτοφώρου για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα: η μητέρα για ψευδή κατάθεση και ο σύντροφος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ωστόσο, αναμένονται τα εντάλματα σύλληψης για πιο βαριές κατηγορίες, καθώς οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού.

Παράλληλα, παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι. Η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να ισχυρίστηκε ότι είχε αποκτήσει δύο παιδιά που πέθαναν κατά τον θηλασμό, καταθέτοντας πως δεν είχε άλλα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων μετέβησαν στην οικία, εντόπισαν τρία ακόμη μικρά παιδιά, για τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί.

Η Ασφάλεια έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού τόσο από το 3χρονο κοριτσάκι όσο και από τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει βιολογική συγγένεια με τη μητέρα ή τον σύντροφό της.