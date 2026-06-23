Χανιά: Η τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας και τα «κρυμμένα» ίχνη στο σπίτι και στο βαν

Νέα στοιχεία από την έρευνα των εγκληματολογικών εργαστηρίων έρχονται στο φως στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά. Το FLASH φέρνει στο προσκήνιο φωτογραφίες-ντοκουμέντα από συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι, στα οποία οι Αρχές εντόπισαν ίχνη που «ξεκλείδωσαν» το παζλ της εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας και αποτελούν τμήμα της δικογραφίας.



Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων κατάφεραν να «λοκάρουν» σημεία μέσα στο σπίτι όπου «κρύβονταν» κρίσιμα πειστήρια για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν ειδική τεχνολογία φωτισμού (blue light), προκειμένου να εντοπίσουν κηλίδες και ίχνη που δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι, τόσο σε έπιπλα και συσκευές εντός της οικίας όσο και στο όχημα (ένα μικρό βαν) που χρησιμοποίησε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης για να μεταφέρει το πτώμα της στο χωράφι.

Τα σημεία που εξετάστηκαν φωτογραφήθηκαν και καταγράφηκαν από τις Αρχές, ενώ τα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, όπως το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα δεδομένα από το όχημα που μπήκε στο μικροσκόπιο των αστυνομικών.

Μάλιστα, ένα βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και έχουν στα χέρια τους οι Αρχές, δείχνει την άτυχη Σταυρούλα να προχωρά προς το σπίτι που έμενε ο Σκοπιανός κατηγορούμενος. Το βίντεο έχει ημερομηνία 30 Μαΐου, δηλαδή την ημέρα που η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη φαίνεται να βρήκε τραγικό θάνατο από δύο μαχαιριές στο στήθος και ένα χτύπημα από κούτσουρο στο κεφάλι.

Η αυτοψία στον χώρο αποτέλεσε ένα από τα βασικά στάδια της έρευνας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις που προηγήθηκαν και ακολούθησαν την εξαφάνιση της 45χρονης.

Ο 43χρονος κατηγορούμενος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται.