Χανιά: Καταδικάστηκε και για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος με την Porsche του θανάτου

Ένοχος και για ενδοοικογενειακή βία και απειλή κρίθηκε ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Porsche που είναι προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας που συντάραξε το πανελλήνιο, τον περασμένο Ιανουάριο, όπου σκοτώθηκε ο 22χρονος Παναγιώτης.



Ο 45χρονος οδηγήθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για ενδοοικογενειακό επεισόδιο κατά το οποίο, είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγό του χτυπώντας την στο κεφάλι και στον λαιμό ενώ την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, μπροστά στην 18 μηνών κόρη τους.

Ποινή φυλάκισης 13 μηνών

Το δικαστήριο, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr.

Μάλιστα, ομόφωνα απέρριψε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση με το επιχείρημα ότι παρότι είναι κρατούμενος εδώ και 10 μήνες, εντούτοις οι γονείς του, συνεχίζουν να καταβάλουν την διατροφή στην παθούσα.

Το τροχαίο με την Porsche

Για τον θάνατο του άτυχου Παναγιώτη μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως 10 ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.

Ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ πριν το τροχαίο. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο 45χρονος έπεσε με την Porsche πάνω στο αυτοκίνητο του Παναγιώτη στη λεωφόρο Σούδας. Ο νεαρός βρήκε ακαριαίο θάνατο.