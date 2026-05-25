Χανιά: Πέπλο μυστηρίου γύρω από την υπόθεση της 3χρονης που χαροπαλεύει - Στον εισαγγελέα οι γονείς

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, το 3χρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τη μητέρα του σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χανίων το βράδυ της Πέμπτης (21/5), με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι έχει υποστεί βαριά κακοποίηση.

Την ίδια ώρα, η μητέρα και ο άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα σήμερα Δευτέρα (25/5), αντιμετωπίζοντας το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται και οι φερόμενοι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, μετά τη σύλληψή της, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι στο παρελθόν είχε χάσει άλλα δύο παιδιά, τα οποία πέθαναν κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Μυστήριο» με τον πραγματικό πατέρα της 3χρονης

Συνολικά, η μητέρα της 3χρονης έχει τέσσερα παιδιά. Με εντολή εισαγγελέα, τα τρία άλλα παιδιά, ένα 8χρονο, ένα 6χρονο και ένα παιδί λίγων μηνών, φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο, ο Πακιστανός να είναι πατέρας του τέταρτου παιδιού της μητέρας και όχι του 3χρονου κοριτσιού. Τα τρία άλλα παιδιά φέρονται να έχουν πατέρα έναν άλλο αλλοδαπό, ο οποίος δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και ενδεχομένως να μην βρίσκεται στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το 3χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου), καθώς η κατάστασή του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, το κοριτσάκι περιγράφηκε από τους γιατρούς ως «αρκετά κακοποιημένο».

Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες, ενώ διαπιστώθηκε και ένα παλιότερο κάταγμα στο χέρι.