Χανιά: «Ανοίγουν» τα στόματα για τον γιατρό κατασκήνωσης - Έξι νέες καταγγελίες

Έξι νέες καταγγελίες για περισταστικά ασέλγειας σε βάρος ανήλικων παιδιών έχουν γίνει γνωστές στις Αρχές για τον γιατρό της κατασκήνωσης στα Χανιά της Κρήτης, που είναι ήδη αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες.

Τα νέα καταγγελόμενα έρχονται να προστεθούν στις δύο υποθέσεις που ήδη χειρίζονται οι δικαστικές αρχές και οδήγησαν στην προφυλάκιση του γιατρού για την κατηγορία της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου μετά την απολογία του στις 6 Αυγούστου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του zarpanews.gr.

Τότε, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών είχε εκδοθεί διάταξη για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του γιατρού, ενός 63χρονου Χανιώτη γυναικολόγου.

Μάλιστα οι δύο από τις νέες καταγγελίες αφορούν παιδιά από γειτονικούς νομούς.

Οι κατηγορίες που προσάπτονται στον 63χρονο

Ο 63χρονος γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ασελγείς πράξεις εις βάρος δύο ανηλίκων σε ιδιωτική παιδική κατασκήνωση. Οι αρχικές κατηγορίες που αφορούσαν πράξεις σε βάρος ενός 14χρονου κοριτσιού αναβαθμίστηκαν από πλημμέλημα σε κακουργήματα, ενώ προστέθηκαν και νέες που αφορούν σε ασελγείς πράξεις κατά ενός 11χρονου αγοριού αλλά και για εξύβριση αστυνομικών κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να τον συλλάβουν.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελία της 14χρονης το πρωί της 29ης Ιουλίου, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Ενηλίκων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Χανίων για να καταγγείλει το γεγονός και εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης. Η καταγγελία αφορά το βράδυ της 25 Ιουλίου όπου μετά από τραυματισμό που είχε η ανήλικη και έντονο πόνο στη ράχη, απευθύνθηκε στον γιατρό ο οποίος κατά την εξέταση, φέρεται να προέβη σε θωπείες στο στήθος, την κοιλιά και το πόδι της.

Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία εξετάσεων ήταν απολύτως εντός των επαγγελματικών προδιαγραφών. Ωστόσο, περισσότερες από 4 καταθέσεις έχουν γίνει συνολικά τις τελευταίες ημέρες στην Αστυνομία για όμοια αδικήματα σε βάρος ανηλίκων που φαίνονται να ενισχύουν την καταγγελία.