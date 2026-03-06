Χανιά: Νεκρή βρέθηκε 65χρονη στο διαμέρισμά της - Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

Νεκρή βρέθηκε μία γυναίκα στο διαμέρισμά της στο κέντρο των Χανίων την Πέμπτη (5/3), σε περιστατικό που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, η 65χρονη, βουλγαρικής καταγωγής, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο διαμέρισμα όπου διέμενε, το βράδυ της Πέμπτης λίγο μετά τις 20:00.

Τη γυναίκα βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Παρά την άμεση άφιξη του ασθενοφόρου και τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Χανίων, δυστυχώς ήταν ήδη πολύ αργά.

Αναφέρεται μάλιστα πως η γυναίκα πέθανε αιφνιδίως, στοιχείο που αυξάνει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Οι συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρχές, ενώ τα ακριβή αίτια αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διαδικασία νεκροψίας-νεκροτομής.