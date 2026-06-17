Champions League: Το σενάριο που φέρνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς των Play Offs

Τις πιθανότητες της ΑΕΚ να εξασφαλίσει θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης των Play Offs του Champions League ανέλυσε ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δηµάτος, µέσω ανάρτησής του στα social media.

Ʃύµφωνα µε όσα ανέφερε, η «Ένωση» έχει σηµαντικές πιθανότητες να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών κατά την κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Αυγούστου, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των προκριµατικών γύρων που προηγούνται.

Όπως εξήγησε, αρκεί µία από τις τέσσερις οµάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγµή πάνω από την ΑΕΚ στη σχετική κατάταξη να µείνει εκτός συνέχειας. Πρόκειται για τον Ερυθρό Αστέρα, τη Ντινάµο Ζάγκρεµπ, τη Ʃλόβαν Μπρατισλάβας και τη Λεχ Πόζναν.

Οι συγκεκριµένοι σύλλογοι συµµετέχουν ως ισχυροί στην κλήρωση που είναι προγραµµατισµένη να διεξαχθεί σήµερα στις 13:00 στη Νιόν της Ελβετίας.

Εφόσον µία από αυτές τις οµάδες αποκλειστεί στην πορεία των προκριµατικών, η ΑΕΚ θα αποκτήσει το πλεονέκτηµα να περάσει στο γκρουπ των ισχυρών για τα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.