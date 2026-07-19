Χανιά: Νεκρός ασθενής σε τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Δύο διασώστες τραυματίες

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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πραγματοποιούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τρία οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από ασθενοφόρο όχημα συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Χανίων Κρήτης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον ασθενή που επέβαινε στο ασθενοφόρο, ωστόσο βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του προκλήθηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ή αν σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας του πριν από το τροχαίο.

Τραυματίστηκαν οι διασώστες και η οδηγός του ΙΧ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.