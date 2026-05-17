Χανιά: Πατέρας καταγγέλθηκε για βία κατά του γιου με αναπηρία 79% - Τον κλείδωνε σε αποθήκη

Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας βίας ερευνούν οι Αρχές στα Χανιά, καθώς ένα 16χρονο παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79% φέρεται να είναι θύμα του ίδιου του πατέρα του.



Ο 47χρονος πατέρας του καταγγέλθηκε ότι χτυπούσε το παιδί και το κλείδωνε στην αποθήκη του σπιτιού τους, με το πρώτο περιστατικό να καταγράφεται στις 12 Απριλίου.



Ο 47χρονος, βάσει της περιγραφής που έχουν οι αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων από την 46χρονη μητέρα του παιδιού, έσπρωξε τον μικρό όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό. Τον κλείδωσε στην αποθήκη και τον χτυπούσε στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα.



Το νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε, χθες Σάββατο 16 Μαΐου, όταν το παιδί φέρεται να δέχθηκε ξανά χτυπήματα, μέσα στο σπίτι τους.



Ο 16χρονος είναι διαγνωσμένος στο φάσμα του αυτισμού, με γνωμάτευση από το Κέντρο πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ποσοστού 79%, κάτι που καθιστά ακόμη πιο ευαίσθητη την υπόθεση.



Για τον ανήλικο έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική του εξέταση.