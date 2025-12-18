Χανιά: Πώς ο «κβαντο-επιστήμονας» εξαπάτησε τους συγγενείς του Αλέξη Τσικόπουλου

Για παραπλάνηση των Αρχών και εξαπάτηση των συγγενών του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων 54χρονος, ο οποίος παρουσιαζόταν ως ερευνητής με πρόσβαση σε προηγμένη «κβαντική τεχνολογία» γεωεντοπισμού.

Ο 54χρονος θα δικαστεί στο Αυτόφωρο την Παρασκευή (19/12) και θα κληθεί να δώσει τη δική του άποψη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διέθετε σύστημα παγκόσμιας αποκλειστικότητας, ικανό να εντοπίζει αγνοούμενα πρόσωπα μέσω δορυφόρων, κατόπιν ανάλυσης γενετικού υλικού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε δείγματα DNA (σ.σ. τρίχες) από τους γονείς του 33χρονου γιατρού, υποσχόμενος άμεσα αποτελέσματα.

Δεν τον έβρισκε κι άρχισε να ζητά λεφτά

Όπως αναφέρει το kriti24.gr, κατά τη διάρκεια δύο ημερών, οι ισχυρισμοί του οδήγησαν σε κινητοποίηση αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων σε διαφορετικά σημεία των Χανίων. Τη μία ημέρα, υπέδειξε αποθήκη όπου φερόταν να βρίσκεται ο αγνοούμενος, χωρίς να προκύψει κάποιο στοιχείο. Την επόμενη, ανέφερε κίνηση του 33χρονου στο λιμάνι Χανίων, γεγονός που προκάλεσε νέα έρευνα και έλεγχο υλικού από κάμερες ασφαλείας, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι υποψίες εντάθηκαν όταν ο 54χρονος φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό για τη συνέχιση των ερευνών, με τους γονείς και τον πρόεδρο του Silver Alert να καταγγέλλουν απαίτηση που αγγίζει τις 4.000 ευρώ. Αντί χρημάτων, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του στερούνται επιστημονικής βάσης.

Στέλεχος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχολίασε ότι τέτοιου είδους τεχνολογία δεν υφίσταται διεθνώς, επισημαίνοντας πως, εάν υπήρχε, θα αποτελούσε αντικείμενο διεκδίκησης από κρατικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Ψάχνουν τον 33χρονο γιατρό για 11η ημέρα

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού συνεχίζονται για 11η ημέρα, με επίκεντρο την περιοχή του Αποκόρωνα, χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. Το όχημά του είχε ακινητοποιηθεί στα Χανιά λόγω μηχανολογικής βλάβης και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν.

Παρότι το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας δεν έχει αποκλειστεί, οι Αρχές εκτιμούν ότι συγκεντρώνει περιορισμένες πιθανότητες. Οι γονείς του αγνοούμενου παραμένουν σε αναμονή, ελπίζοντας στην ασφαλή επιστροφή του, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενη, σύντομη εξαφάνισή του στο παρελθόν.