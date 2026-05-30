Χανιά: Προφυλακιστέοι μητέρα και σύντροφος για την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι τα τραύματα του παιδιού προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα.

Η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη (27/5) ο 27χρονος Πακιστανός καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ μόλις μία ημέρα πριν, η 25χρονη μητέρα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 3 ετών, επίσης χωρίς αναστολή, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Μέλημα τώρα της Εισαγγελίας και των κοινωνικών υπηρεσιών είναι να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση της επιμέλειας των τριών παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων, τα δύο στην Παιδιατρική κλινική και το 8 μηνών βρέφος στη Μαιευτική κλινική αντίστοιχα.