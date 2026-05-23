Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Είκοσι χρόνια μετά τη θυσία του ήρωα Σμηναγού Κώστα Ηλιάκη, τα Χανιά συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του αθάνατου «Ίκαρου» της Πολεμικής Αεροπορίας, που έπεσε εν ώρα καθήκοντος υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο.

«Δεν έκανε σπιθαμή πίσω» – Τα αποκαλυπτήρια στα Χανιά



Μετά το μνημείο στην Κάρπαθο, σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία της οικογένειας του, του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου Γρηγοριαδη και του πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκαν, εδώ στα Χανιά, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του, την ίδια ώρα που ζεύγος μαχητικών F16 Viper από την 115 ΠΜ πραγματοποιούσε διέλευση.

Για εμάς ήταν ο φάρος μας, ανέφερε ο γιος του Γιάννης. Θυσιάστηκε γιατί δεν έκανε σπιθαμή πίσω, είπε ο Αρχηγός ΓΕΑ.

Χανιά: Ρίγη συγκίνησης στα αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα Κώστα Ηλιάκη–20 χρόνια από τη θυσία του pic.twitter.com/CscVq4gjJi — Flash.gr (@flashgrofficial) May 23, 2026

Το χρονικό της θυσίας του 35χρονου Σμηναγού στην Κάρπαθο



Σαν σήμερα, Στις 23 Μαΐου 2006, ο Σμηναγός Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του έπειτα από επιχείρηση αναχαίτισης τουρκικού μαχητικού.

Το ελληνικό F-16 που χειριζόταν κατέπεσε ανοιχτά της Καρπάθου, έπειτα από σύγκρουση με τουρκικό μαχητικό, την οποία προκάλεσε ο Τούρκος πιλότος.

Έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών, ανέφερε η ανακοίνωση του ΓΕΑ.

Ο Σμηναγός Ηλιάκης ήταν 35 ετών. Ωστόσο, το όνομα του παραμένει ζωντανό ως σύμβολο αυταπάρνησης, γενναιότητας και προσφοράς προς την πατρίδα.

Η προτομή είναι στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, που επίσης φέρει το όνομα του.