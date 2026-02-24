Χανιά: Σοβαρά εγκαύματα στα μάτια από αφρό υπέστη 15χρονη σε καρναβάλι - Ανησυχία για την όρασή της

Σοβαρά εγκαύματα στους κερατοειδείς και των δύο ματιών υπέστη μια 15χρονη μαθήτρια, όταν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του καρναβαλιού στην Κίσσαμο δέχθηκε αφρό στο πρόσωπο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια εξετάστηκε από ιδιώτη οφθαλμίατρο. Ωστόσο, τα ξημερώματα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς οι πόνοι που αντιμετώπιζε ήταν ιδιαίτερα έντονοι, αναφέρει το zarpanews.

Η μητέρα της περιέγραψε την κατάσταση της κόρης της, επισημαίνοντας: «τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι με κλειστά μάτια, σε σκοτεινό περιβάλλον, με έντονη φωτοφοβία και πόνο. Δεν θα πάει ούτε στο σχολείο ούτε στις δραστηριότητές της. Η καθημερινότητά της διακόπτεται απότομα για κάτι που παρουσιάζεται ως “αθώα διασκέδαση”.

Το μπουκάλι του αφρού γράφει απλώς ότι σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο σοβαρού χημικού εγκαύματος. Καμία σαφής επισήμανση ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κερατοειδή. Αν έχετε παιδιά, μιλήστε τους. Αν είστε γονείς, απαιτήστε σαφή σήμανση και έλεγχο. Αν διοργανώνετε εκδηλώσεις, αναλάβετε ευθύνη. Γιατί όπως αποδείχτηκε, λίγα λεπτά «πλάκας» μπορεί να αφήσουν πραγματική βλάβη.

Δεν θα σχολιάσω εκτενώς τη συγκεκριμένη γιορτή, με την οποία είμαι εξαρχής αντίθετη. Άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα να επιδίδονται σε κάθε μορφής κατάχρηση και ανώριμη συμπεριφορά στο όνομα της παράδοσης. Κάθε γιορτή, κάθε πλαίσιο χρειάζεται όρια και κανόνες. Και όταν πρόκειται για παιδιά, χρειάζεται ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική Προστασία.

Πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε ξανά σοβαρά περιστατικά στην πόλη μας.

Η μνήμη μας όμως φαίνεται να είναι κοντή. Ας σταθούμε επιτέλους σοβαρά ώστε να μη ζούμε κάθε χρόνο τα ίδια. Οι μελλοντικοί διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων οφείλουν να απαγορεύσουν τους αφρούς και να θέσουν ξεκάθαρο πλαίσιο. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα ο τραυματισμός παιδιών στο όνομα της διασκέδασης».