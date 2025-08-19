Χανιά: Στη φυλακή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του - «Ήταν η κακιά στιγμή», είπε

Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του.

Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (19/8), ο 56χρονος πέρασε το κατώφλι της εισαγγελέως για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Φωτό: Flashnews.gr

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα, στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, o 56χρονος έχει βαρύ παρελθόν, καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024 ο 56χρονος φέρεται να είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι την ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.

Οι αστυνομικές Αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο.