Χανιά: Στη φυλακή ο 56χρονος Βούλγαρος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του - «Ήταν η κακιά στιγμή», είπε
Ο ίδιος είχε συλληφθεί και πριν ένα χρόνο, επειδή ξυλοκόπησε και προσπάθησε να βιάσει μια άλλη γυναίκα με την οποία είχε σχέση.
Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του.
Νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (19/8), ο 56χρονος πέρασε το κατώφλι της εισαγγελέως για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ο 56χρονος αφού ξυλοφόρτωσε τη γυναίκα, στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα.
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, o 56χρονος έχει βαρύ παρελθόν, καθώς μόλις έναν χρόνο πριν μια 50χρονη γυναίκα είχε προχωρήσει σε σοβαρή καταγγελία σε βάρος του.
Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2024 ο 56χρονος φέρεται να είχε σχέση με μια 50χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ότι την ξυλοκόπησε άγρια και στη συνέχεια προσπάθησε να τη βιάσει.
Οι αστυνομικές Αρχές είχαν κινητοποιηθεί αμέσως και είχαν συλλάβει τον 56χρονο Βούλγαρο.