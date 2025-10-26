Χανιά: Συγγενείς ο δράστης και το θύμα του φονικού – Τον εκτέλεσε εν ψυχρώ την ώρα που χόρευε

Ανθρωποκυνηγητό στα Χανιά έχει εξαπολύσει η Αστυνομία προκειμένου να εντοπίσει τον νεαρό δράστη της δολοφονίας κατά την διάρκεια της Γιορτής του Κάστανου στο Έλος Κισσάμου.



Η γιορτή στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά μετατράπηκε σε τραγωδία από τη στυγερή δολοφονία, όταν ένας 52χρονος κτηνοτρόφος από την περιοχή, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς εξ’ επαφής την ώρα που βρισκόταν στην πίστα κατά την διάρκεια του πανηγυριού.



Ο νεαρός δράστης τράπηκε σε φυγή, αλλά λέγεται ότι έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και λέγεται πως είχαν παλιές οικογενειακές διαφορές.



Ενώ ο 51χρονος χόρευε πάνω στη σκηνή με αφορμή την ονομαστική του εορτή, ο δράστης πλησίασε και τον πυροβόλησε δύο με τρεις φορές στο στήθος, προτού διαφύγει.

Όπως λέγεται, ενώ το κέφι είχε «ανάψει» για τα καλά και ο κόσμος έτρωγε, έπινε και χόρευε στην πίστα όπου τραγουδούσε δημοφιλής Κρητικός καλλιτέχνης, ξαφνικά ένα άτομο άνοιξε πυρ στοχευμένα. Στην συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, και αναζητείται, ενώ ο άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

Σκηνές πανικού

Ακολούθησαν σκηνές πανικού και πανζουρλισμού. Ο καλλιτέχνης από το πάλκο φώναζε «ένας γιατρός, ένας γιατρός». Δόθηκαν όπως-όπως από παριστάμενους οι πρώτες βοήθειες, όμως η κατάσταση του τραυματία ήταν αποκαρδιωτική, σύμφωνα με όσα περιέγραψαν στο Cretalive αυτόπτες μάρτυρες.

Δυστυχώς πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου όπου άφησε την τελευταία του πνοή.