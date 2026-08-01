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Χανιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι μεθυσμένος

Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του.

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Ένας 15χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 1/8 στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο ανήλικος ακινητοποιήθηκε για έλεγχο από αστυνομικούς της Τροχαίας και, μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του, η οποία κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, σε βάρος του 15χρονου βεβαιώθηκαν διοικητικές παραβάσεις, με τα συνολικά πρόστιμα να ανέρχονται σε 1.280 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου και οδήγηση από άτομο ηλικίας κάτω των 17 ετών.

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Ελλάδα Ηλεκτρικό Πατίνι Χανιά Κρήτη Σύλληψη Local News

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