Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του που πάσχει από αυτισμό
Ο έφηβος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με πιστοποίηση αναπηρίας 79% - Την καταγγελία έκανε στις αρχές η μητέρα του παιδιού.
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας χειρίζονται οι αρχές στα Χανιά. Πρόκειται για έναν πατέρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγός του για τον ξυλοδαρμό του ανήλικου ΑμεΑ παιδιού τους. Ο 47χρονος πατέρας συνελήφθη την Κυριακή στα Χανιά, στο όριο του αυτοφώρου, και κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 16χρονου γιου του.
