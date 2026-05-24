Χανιά: Συνελήφθη ο πατέρας του 3χρονου κοριτσιού- Δίωξη και στη μητέρα, ερευνώνται άλλοι δύο θάνατοι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς συνελήφθη ο Πακιστανός που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της μητέρας με την ίδια να φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Υπενθυμίζεται ότι το 3χρονο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.