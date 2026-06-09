Χανιά: Τελευταία ευκαιρία να σωθεί το «Κόκκινο Σπίτι» της μαντάμ Ορτάνς από την ταινία «Ζορμπάς»

Στο επίκεντρο βρίσκεται ξανά το ιστορικό «Κόκκινο Σπίτι» στα Χανιά, το εμβληματικό κτίριο που συνδέθηκε με την κινηματογραφική ιστορία της χώρας μέσα από την ταινία «Ζορμπάς» του Μιχάλη Κακογιάννη. Το κτίσμα, που βρίσκεται στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι, κινδυνεύει πλέον να χαθεί οριστικά, καθώς η κατάστασή του επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Η συνοικία πήρε το όνομά της από το χαρακτηριστικό κεραμιδί κτίριο του παλιού μετοχιού, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή ήδη από τον 18ο αιώνα. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, το ακίνητο διανεμήθηκε σε πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα Χανιά, ωστόσο οι δύσκολες συνθήκες της εποχής οδήγησαν σταδιακά στην εγκατάλειψή του.

πηγή: Flashnews

Το 1964 το κτίριο τράβηξε την προσοχή του Μιχάλη Κακογιάννη, ο οποίος το επέλεξε για τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας «Ζορμπάς», μετατρέποντάς το στο σπίτι της αξέχαστης μαντάμ Ορτάνς. Παρά τη διεθνή προβολή που απέκτησε μέσα από την ταινία, το ιστορικό ακίνητο δεν γνώρισε την ανάλογη φροντίδα τα επόμενα χρόνια και αφέθηκε να καταρρέει.

Τι πρόκειται να συμβεί με το Κόκκινο Σπίτι

Σύμφωνα με το flashnews, η τύχη του αναμένεται να κριθεί τις επόμενες ημέρες. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία, έπειτα από σχετική εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το κτίριο θεωρείται επικίνδυνα ετοιμόρροπο.

Το θέμα είχε αναδείξει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Χανίων Μιχάλης Σχοινάς, ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για το μέλλον του ιστορικού ακινήτου. Όπως είχε επισημάνει, στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που πραγματοποίησαν αυτοψία χαρακτήρισαν το κτίριο εξαιρετικά σημαντικό από αρχιτεκτονικής και ιστορικής άποψης, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης εγκατάλειψης.

πηγή: Flashnews

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το ακίνητο ανήκει πλέον στο Δημόσιο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διάσωσή του.

Οι εικόνες που καταγράφονται σήμερα προκαλούν προβληματισμό, καθώς το κτίριο εμφανίζει εκτεταμένες ρωγμές και σοβαρές φθορές. Έτσι, η επικείμενη αυτοψία θεωρείται καθοριστική για το μέλλον ενός κτίσματος που έχει ταυτιστεί όχι μόνο με την ιστορία των Χανίων, αλλά και με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

Δείτε χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία: