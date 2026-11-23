Άγιο είχε ένας 74χρονος Χανιώτης ο οποίος αγνοούνταν από το πρωί ενώ είχε πάει με την ξύλινη βάρκα του για ψάρεμα. Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε ξεκινήσει για ψάρεμα στις 05:00 τα ξημερώματα ανοικτά του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων όταν περίπου στις 09:00 το πρωί στη βάρκα του άρχισαν να μπαίνουν νερά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το ξύλινο σκάφος του να βυθιστεί.

Ο 74χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζε κολύμπι κατάφερε να κρατηθεί από ένα ντουλάπι που υπήρχε στη βάρκα για περισσότερες από πέντε ώρες.

Περίπου στις 13:00 το μεσημέρι σήμανε συναγερμός στις λιμενικές Αρχές των Χανίων όταν ο γιος του ενημέρωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα του από τις 08:00 το πρωί και δεν μπορούσε να τον εντοπίσει τηλεφωνικά.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις λιμενικές Αρχές, από το περιπολικό σκάφος του λιμενικού 149 αλλά και από ναυαγοσωστικά σκάφη ιδιωτών , κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε τελικά λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι από τον ιδιώτη του ναυαγοσωστικού σκάφους με συμπτώματα υποθερμίας.

«Τον είδα να κρατάει το ντουλάπι για να επιβιώσει και να κάνει το Σταυρό του» δήλωσε στο flash.gr ο κ. Αρτέμιος Χειλουδάκης, που συμμετείχε στις έρευνες , επισημαίνοντας ότι ο 74χρονος δεν ήξερε κολύμπι ήταν εξαντλημένος και είχε υποθερμία ενώ ευχαρίστησε τόσο τον ίδιο όσο και τους λιμενικούς που του έσωσαν τη ζωή.

Ο ηλικιωμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο λιμανάκι του Τερσανά και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου τον μετέφερε στο νοσοκομείο των Χανίων προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.