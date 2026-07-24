Χανιά: Το παρασκήνιο της δράσης τοξικολόγου, ιατροδικαστή - Ο «Πατομπούκαλος» και η... φάμπρικα

Νέες διαστάσεις στην υπόθεση του κυκλώματος παραποίησης τοξικολογικών εξετάσεων που αποκαλύφθηκε στα Χανιά της Κρήτης φέρνουν στο φως οι πληροφορίες γύρω από τη δικογραφία, καθώς στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκεται και ο αποκαλούμενος «Πατομπούκαλος», πρόσωπο που έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών και οργανωμένου εγκλήματος.

Ο καθηγητής Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της φερόμενης παραποίησης εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την έκδοση ψευδών τοξικολογικών εκθέσεων για δικαστική χρήση, καθώς και ο ιατροδικαστής Χανίων, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις, ενώ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, η δικογραφία παρουσιάζει συνδέσεις με την υπόθεση της λεγόμενης «κρητικής μαφίας», ενώ εξετάζονται και ενδεχόμενες ευθύνες αστυνομικών.

Η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου

Ανάμεσα στις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ασφάλειας βρίσκεται και το θανατηφόρο τροχαίο του Οκτωβρίου του 2023 στην οδό Ανδρέα Γογονή στα Χανιά. Τότε, ο αποκαλούμενος «Πατομπούκαλος», οδηγώντας δίκυκλο, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 81χρονο πεζό.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στις αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις το δείγμα αίματος φέρεται να έδειχνε παρουσία κοκαΐνης. Ωστόσο, μετά από αίτημα επανεξέτασης, το αποτέλεσμα εμφανίζεται διαφοροποιημένο, με την ουσία να μην ανιχνεύεται. Για το συγκεκριμένο περιστατικό αποδίδεται, κατά το κατηγορητήριο, η σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

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Στο μικροσκόπιο η υπόθεση της «κρητικής μαφίας»

Ο ίδιος άνδρας εκτίει ήδη ποινή κάθειρξης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ έχει κατηγορηθεί και ως ηθικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης σε βάρος κατοικίας αστυνομικού στα Χανιά.

Η ευνοϊκή μεταχείριση που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε τύχει σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις του είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τη μετατροπή κατηγοριών που αφορούσαν υποθέσεις ναρκωτικών με την αναγνώριση της περίστασης της τοξικομανίας.

Οι καταθέσεις που «δείχνουν» αστυνομικούς

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στις αναφορές για πιθανές διασυνδέσεις με εν ενεργεία αστυνομικούς, ένα στοιχείο που είχε ήδη αναδειχθεί στις δύο μεγάλες δικογραφίες για τη δράση της λεγόμενης «κρητικής μαφίας».

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση πρώην μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, μιας 39χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να κατονομάζει τον «Πατομπούκαλο» ως ηθικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην κατοικία αστυνομικού της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ο οποίος ερευνούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η συγκεκριμένη επίθεση αποτέλεσε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., την αφετηρία της μεγάλης έρευνας που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ισχυρισμοί για ναρκωτικά από κατασχεμένες ποσότητες

Στην κατάθεσή της, η 39χρονη υποστηρίζει ακόμη ότι ο 48χρονος διατηρούσε επαφές με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς. Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι προμηθευόταν κοκαΐνη από αστυνομικό των Χανίων και ότι οι ποσότητες προέρχονταν από κατασχεμένα ναρκωτικά που βρίσκονταν σε υπηρεσιακή φύλαξη.

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται στη δικογραφία, η Ασφάλεια Χανίων εκτιμά ότι είναι πιθανή η ταυτοποίηση του αστυνομικού που κατονομάζεται από τη μάρτυρα, ενώ σημειώνεται ότι μόνο συγκεκριμένες νευραλγικές υπηρεσίες διαθέτουν χώρους φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών.

Η «μυστική» συνάντηση πριν από τη βομβιστική επίθεση

Η ίδια μάρτυρας αναφέρει ακόμη ότι περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο «Πατομπούκαλος» συναντήθηκε κρυφά με δεύτερο εν ενεργεία αστυνομικό σε υπόγειο χώρο που λειτουργούσε ως άτυπο συνεργείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το μικρό όνομα που φέρεται να ανέφερε η μάρτυρας και τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά που περιέγραψε, οι Αρχές θεωρούν πιθανή την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί στα Χανιά και στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί σε νευραλγική υπηρεσία του νομού.

Συνολικά, στις δύο μεγάλες δικογραφίες της Ασφάλειας Χανίων γίνεται αναφορά σε έξι αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων και ένας δόκιμος. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, ενώ για τους υπόλοιπους οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι οκτώ υποθέσεις που ερευνώνται

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά οκτώ υποθέσεις, στις οποίες οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του ιατροδικαστή και του καθηγητή Τοξικολογίας.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα: Ερευνάται η σύνταξη τοξικολογικής έκθεσης που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο δωροληψίας.

Αιφνίδιος θάνατος άνδρα στην Κρήτη: Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται στη σύνταξη ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες εξετάζονται ως προς την αξιοπιστία τους.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα γυναίκα: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ιατροδικαστική έκθεση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να συντάχθηκε κατόπιν δωροληψίας.

Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς: Εξετάζεται η σύνταξη ιατροδικαστικής γνωμάτευσης, η οποία φέρεται να επηρέαζε την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης.

Καταγγελία οικογένειας για απαίτηση χρημάτων: Η δικογραφία περιλαμβάνει υπόθεση στην οποία φέρεται να ζητήθηκε χρηματικό αντάλλαγμα για τη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης.

Υπόθεση βιασμού: Οι Αρχές διερευνούν καταγγελλόμενη παρέμβαση στη σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης που αφορούσε τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών: Ερευνάται τοξικολογική έκθεση που φέρεται να συνδέεται με πράξη δωροληψίας.

Δεύτερη υπόθεση ναρκωτικών: Στο μικροσκόπιο βρίσκεται ακόμη μία τοξικολογική έκθεση, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται για ενδεχόμενη αλλοίωση των επιστημονικών συμπερασμάτων.

Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 10:00.