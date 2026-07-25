Χανιά: Τουρίστρια άφησε σημείωμα ότι θα αυτοκτονήσει και τελικά... έκανε βόλτα στην παραλία
Μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας στην Αγία Μαρίνα – Η γυναίκα εντοπίστηκε σώα στην παραλία και μεταφέρθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση έπειτα από εισαγγελική εντολή.
Ένα σοβαρό περιστατικό κινητοποίησε τα ξημερώματα του Σαββάτου τις αρχές στα Χανιά, όταν δύο ανήλικα παιδιά από τη Νορβηγία ενημέρωσαν ότι η μητέρα τους είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο φέρεται να εξέφραζε πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή της.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, όπου διέμενε η οικογένεια για τις διακοπές της. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με αστυνομικούς και διασώστες του ΕΚΑΒ να ξεκινούν έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας.
Οι έρευνες είχαν θετική κατάληξη, καθώς η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην παραλία της περιοχής, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, σύμφωνα με το zarpanews.
Αρχικά, οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να επρόκειτο για παρεξήγηση ή ακόμη και για φάρσα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της αναφοράς και του περιεχομένου του σημειώματος, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.
Εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση
Με εντολή του εισαγγελέα αποφασίστηκε η αναγκαστική προσαγωγή της γυναίκας σε ψυχιατρική κλινική, όπου πρόκειται να εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχική της κατάσταση και να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένεια είχε προγραμματίσει να αναχωρήσει σήμερα, Σάββατο, για τη Νορβηγία. Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να καθορίσουν εάν το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί.