Χανιά: Συνελήφθη η μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με χτυπήματα

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένο, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το μόλις τριών ετών κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου από τα Χανιά στο Ηράκλειο.

Όπως δήλωσε στο CRETA24 ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα που σήμαναν συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό. Ειδικότερα, φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μώλωπες ενώ διαπιστώθηκε και ένα παλιότερο κάταγμα.



Το κορίτσι διεκομίσθη από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τα σοβαρά τραύματα και άμεσα προχώρησαν σε όλες τις ενδεικνυόμενες ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό. Αφού η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Ηράκλειο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν σε παιδική χαρά όταν λιποθύμησε. Οι Αρχές ερευνούν προσεκτικά τις συνθήκες τραυματισμού του, αν δηλαδή πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή για τραυματισμό, αφού πρόκειται για πολυμελή οικογένεια και δεν αποκλείεται να υπήρξε κάποιο ατύχημα. Ο πατέρας του παιδιού, αναφέρουν οι ίδιες πηγές είναι αλλοδαπός.

Η Ασφάλεια Χανίων διενεργεί την προανάκριση ενώ η μητέρα της 3χρονης, που είναι Ρομά, έχει συλληφθεί για έκθεση ανηλίκου.