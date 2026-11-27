Ένα σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών στα Χανιά περνά στη φάση της υλοποίησης, μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή 12 νέων σχολικών μονάδων. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 50,6 εκατ. ευρώ, δεν περιορίζεται στην κατασκευή των σχολείων, καθώς περιλαμβάνει επίσης την ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στο κέντρο της πόλης, με την ενοποίησή του με τον Δημοτικό Κήπο.

Ποιες σχολικές μονάδες περιλαμβάνει το έργο

Οι 12 νέες σχολικές υποδομές θα αναπτυχθούν κυρίως σε περιαστικές περιοχές του Δήμου Χανίων και αφορούν τις εξής μονάδες:

2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Κυδωνίας

3ο Νηπιαγωγείο Νέας Κυδωνίας

2ο Νηπιαγωγείο Βαμβακόπουλου

2ο Γυμνάσιο Ακρωτηρίου

Δημοτικό Σχολείο Χωροφακίων Ακρωτηρίου

23ο Νηπιαγωγείο Χανίων

38ο Νηπιαγωγείο Χανίων

4ο Γυμνάσιο Χανίων

18ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

22ο Νηπιαγωγείο Χανίων

1ο Νηπιαγωγείο Περιβολίων

Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η συνολική διάρκειά της ανέρχεται σε 27 χρόνια: τα δύο πρώτα αφορούν τις μελέτες και την κατασκευή, ενώ τα υπόλοιπα 25 τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών.

Την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η ΑΤΕΣΕ Α.Ε., η οποία θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων σε όλη την 25ετή περίοδο, με στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και διαθεσιμότητας.

Οι δηλώσεις Ζαχαράκη και Παπαθανάση

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην κατασκευή σύγχρονων κτιρίων, αλλά περιλαμβάνει και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους σε βάθος χρόνου.

Όπως ανέφερε, από το 2019 έχουν διατεθεί 2,2 δισ. ευρώ για την κατασκευή νέων σχολείων, την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμιση και τη συντήρησή τους, ενώ οι πληρωμές για έργα σχολικών υποδομών πλησιάζουν το 1,1 δισ. ευρώ.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο την ανακαίνιση 2.000 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα έως το καλοκαίρι του 2028, καθώς και στο πρόγραμμα «Πράσινα Σχολεία». Για την πρώτη πιλοτική φάση του τελευταίου, που αφορά 20 σχολικές μονάδες, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 40 εκατ. ευρώ.

Η κ. Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον περιφερειάρχη Κρήτης, τους βουλευτές, τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να παραδοθούν στα παιδιά σχολεία που θα προσφέρουν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες στη γνώση, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνουν.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στάθηκε στη σημασία του έργου για τη βελτίωση των υποδομών και της καθημερινότητας των κατοίκων των Χανίων. Εκτός από τις 12 σχολικές μονάδες, αναφέρθηκε και στην ανακατασκευή του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τη ζωή των παιδιών, των οικογενειών τους και συνολικά της τοπικής κοινωνίας.

Ο κ. Παπαθανάσης ευχαρίστησε τους βουλευτές Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, τον περιφερειάρχη Κρήτης και τον δήμαρχο Χανίων για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ συνεχάρη τον διευθυντή της Μονάδας ΣΔΙΤ του ΥΠΕΘΟΟ Νίκο Σέργη και τα στελέχη της υπηρεσίας για τη δουλειά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία φοιτητικών εστιών, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι οι καλύτερες κτιριακές εγκαταστάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλέστερων και σύγχρονων σχολείων.