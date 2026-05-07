Χανταϊός: Φόβοι για ζευγάρι «υγειονομική βόμβα» - Ψάχνουν τις κινήσεις τους στη Νότια Αμερική

Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσε την Τετάρτη (6/5) το υπουργείο Υγείας στο Μπουένος Άιρες.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας της Αργεντινής, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών που εμφάνισαν τα πρώτα συμπτώματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

Υπογραμμίζει πως «δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή» και ότι το αργεντίνικο τμήμα της Γης του Πυρός – απ’ όπου αναχώρησε το MV Hondius την 1η Απριλίου – «δεν έχει αναφέρει κρούσμα χανταϊού από το 1996, όταν εφαρμόστηκε η υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων».

Επιβεβαιώνει το ECDC

Την ίδια ώρα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Νόσων (ECDC) έρχεται να επιβεβαιώσει πως ορισμένοι επιβάτες του MV Hondius ενδέχεται να είχαν μολυνθεί από τον χανταϊό πριν από την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο.

Ειδικότερα, στη σχετική έκθεση του ECDC αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Το ECDC ενημερώθηκε στις 2 Μαΐου 2026 από την Ολλανδία μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Αντίδρασης (EWRS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με μια εστία άγνωστης νόσου με σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα σε κρουαζιερόπλοιο στον Νότιο Ατλαντικό, που έπλεε υπό ολλανδική σημαία.

Στο πλοίο επέβαιναν 149 άτομα από 23 διαφορετικές εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων εννέα κρατών μελών της ΕΕ/ΕΟΧ: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Εκείνη την εποχή, δύο άτομα είχαν πεθάνει και ένα είχε διακομιστεί ιατρικά στη Νότια Αφρική, όπου το άτομο παρέμενε σε κρίσιμη κατάσταση. Ένα αποτέλεσμα εξέτασης PCR για ένα δείγμα που ελήφθη από αυτό το άτομο βγήκε θετικό για τον ιό hantavirus στις 3 Μαΐου 2026.

Μέχρι τις 6 Μαΐου, συνολικά επτά άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα που περιελάμβαναν πυρετό, αναπνευστικά συμπτώματα και γαστρεντερικά συμπτώματα, με τουλάχιστον τέσσερα να εξελίσσονται ταχέως σε πνευμονία, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και σοκ. Από αυτά τα επτά άτομα, τρία πέθαναν, ένα μεταφέρθηκε ιατρικά στη Νότια Αφρική και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), δύο παρέμειναν συμπτωματικά στο πλοίο, απαιτώντας ιατρική βοήθεια, και ένα διαγνώστηκε μετά την αποβίβαση από το πλοίο και την επιστροφή του στην Ελβετία. Συνολικά, δείγματα από δύο ασθενείς βρέθηκαν θετικά στον ιό hantavirus με PCR. Ένα δείγμα από έναν επιπλέον ασθενή βρέθηκε θετικό στον ιό των Άνδεων (ANDV) με PCR. Περαιτέρω εργαστηριακές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι λοιμώξεις από ορθοχανταϊό είναι ιογενείς ζωονόσοι που μεταδίδονται στον άνθρωπο κυρίως μέσω της εισπνοής αερολυμάτων μολυσμένων με ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Οι ανθρώπινες ασθένειες μπορούν να προκληθούν από διάφορα είδη ορθοχανταϊών, συμπεριλαμβανομένων των ιών των Άνδεων (ANDV) και Sin Nombre (SNV) στην Αμερική και των ιών Puumala και Dobrava στην Ευρώπη. Ο χρόνος επώασης είναι συνήθως περίπου δύο εβδομάδες, αλλά κυμαίνεται από επτά ημέρες έως έξι εβδομάδες.

Η κλινική εκδήλωση της λοίμωξης από ιό χανταϊού χωρίζεται σε δύο κλινικά σύνδρομα: το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), που παρατηρείται στην Αμερική, και τον Αιμορραγικό Πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS) που παρατηρείται στην Ευρώπη και την Ασία. Οι σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα και να γίνουν απειλητικές για τη ζωή.

Ο ANDV είναι ένας ιός χανταϊού που βρίσκεται κυρίως στη Νότια Αμερική και προκαλεί HPS με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια, αλλά έχει τεκμηριωθεί στην περίπτωση του ANDV. Δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιιική θεραπεία. Η υποστηρικτική φροντίδα είναι το κλειδί για μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Η μετάδοση του ιού ANDV από άτομο σε άτομο έχει καταγραφεί μόνο μετά από στενή και παρατεταμένη επαφή.

Η τρέχουσα υπόθεση είναι ότι ορισμένοι επιβάτες εκτέθηκαν στον ιό ANDV ενώ βρίσκονταν στην Αργεντινή πριν από την επιβίβαση, όπου ο ιός ANDV ενδημεί, και ενδέχεται στη συνέχεια να μετέδωσαν τον ιό σε άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της έρευνας με περιορισμένες διαθέσιμες πληροφορίες, θεωρούμε ότι όλοι στο πλοίο αποτελούν στενές επαφές, λόγω του κλειστού περιβάλλοντος και των κοινών κοινωνικών χώρων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης».