Χανταϊός: Πώς μεταδίδεται και γιατί δεν ανησυχούν οι ειδικοί - Ο Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί

Ανησυχία προκάλεσε διεθνώς η έξαρση χανταϊού που καταγράφηκε στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, καθώς το περιστατικό συνδέθηκε με τον ιό των Άνδεων, το μοναδικό γνωστό στέλεχος χανταϊού που μπορεί - έστω και σπάνια - να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Παρά τον συναγερμό που σήμανε στις υγειονομικές αρχές, τόσο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζονται καθησυχαστικοί, ξεκαθαρίζοντας ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενο νέας πανδημίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε πως, αν και ο ιός των Άνδεων είναι το μοναδικό στέλεχος χανταϊού με τεκμηριωμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων, αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένη και απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή.

«Δεν κινδυνεύουμε από πανδημία χανταϊού», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διασποράς εκτός του κρουαζιερόπλοιου.

Οι χανταϊοί υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια

Όπως εξηγεί ο καθηγητής, οι χανταϊοί υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια και μεταφέρονται κυρίως από τρωκτικά. Στη Νότια Αμερική κυκλοφορούν οι λεγόμενοι «ιοί του Νέου Κόσμου», στους οποίους ανήκει και ο ιός των Άνδεων. Τα συγκεκριμένα στελέχη συνδέονται κυρίως με σοβαρά αναπνευστικά σύνδρομα και εμφανίζουν υψηλότερη θνητότητα σε σχέση με εκείνα που εντοπίζονται στην Ευρώπη.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκοί χανταϊοί - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα - προκαλούν συνήθως ηπιότερη νόσο και δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Οι ιοί χανταϊού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν διαφορετική επικινδυνότητα και πολύ ηπιότερη κλινική εικόνα από αυτούς της Λατινικής Αμερικής», σημείωσε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογραμμίζοντας ότι η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει εδώ και χρόνια τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ιών.

Τι λένε οι ειδικοί για θνητότητα και κρούσματα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εκτιμώμενη θνητότητα των στελεχών της Λατινικής Αμερικής κυμαίνεται μεταξύ 10% και 30%, ωστόσο θεωρείται πιθανό πως τα ποσοστά αυτά είναι υπερεκτιμημένα, καθώς πολλά ήπια περιστατικά δεν διαγιγνώσκονται ποτέ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο καταγράφονται παγκοσμίως από 10.000 έως 100.000 περιστατικά χανταϊού, με τη σοβαρότητα της λοίμωξης να διαφέρει ανάλογα με το στέλεχος.

Για τα ευρωπαϊκά στελέχη, η θνητότητα θεωρείται σαφώς χαμηλότερη, αν και δεν υπάρχουν ακριβή επιδημιολογικά δεδομένα. Όπως εξήγησε ο κ. Μαγιορκίνης, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι κινείται περίπου στο 10%.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο κατά του χανταϊού και η αντιμετώπιση των περιστατικών παραμένει υποστηρικτική.

Ποια είναι τα συμπτώματα του χανταϊού

Όσον αφορά τα συμπτώματα, στις χώρες της Αμερικής ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, ενώ στην Ευρώπη η νόσος εκδηλώνεται αρχικά με πυρετό και κακουχία και σε ορισμένες περιπτώσεις επηρεάζει και τους νεφρούς.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως από μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό, με τον μέσο χρόνο επώασης να υπολογίζεται περίπου στις δύο εβδομάδες.

Πώς μεταδίδεται - Τα μέτρα προστασίας

Η μετάδοση σχετίζεται κυρίως με την επαφή με ούρα, περιττώματα ή άλλα βιολογικά υγρά μολυσμένων τρωκτικών, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη λήψη βασικών μέτρων υγιεινής, ιδιαίτερα σε αγροτικούς χώρους, αποθήκες ή κλειστά κτίρια.

Οι ειδικοί συνιστούν σχολαστική καθαριότητα, συστηματικές μυοκτονίες και χρήση γαντιών και μάσκας κατά τον καθαρισμό χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχουν τρωκτικά, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ