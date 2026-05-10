Χανταϊός: Στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Σε καραντίνα οι επιβάτες, επιχείρηση επαναπατρισμού

Στην Τενερίφη κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο ανησυχίας μετά την εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού κατά τη διάρκεια ταξιδιού του από την Αργεντινή, με τις ισπανικές αρχές να οργανώνουν μια αυστηρά ελεγχόμενη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών.

Το πλοίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Γραναδίγια, στις Κανάριες Νήσους, ενώ οι 147 επιβάτες αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες τους μόνο αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της σπάνιας νόσου, η οποία συνδέεται συνήθως με έκθεση σε ούρα ή περιττώματα μολυσμένων τρωκτικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση, καθώς από την αναχώρηση του πλοίου από την Αργεντινή έχουν συνδεθεί με τον χανταϊό τρεις θάνατοι, ενώ αρκετοί επιβάτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν νωρίτερα για νοσηλεία.

Αυστηρά μέτρα αποβίβασης στην Τενερίφη

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το MV Hondius θα παραμείνει αγκυροβολημένο σε ασφαλή απόσταση από την αποβάθρα και οι επιβάτες θα μεταφέρονται στην ξηρά τμηματικά, ανά εθνικότητα, με μικρές λέμβους χωρητικότητας έως 10 ατόμων.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αποβίβασης θα συντονιστεί με τις πτήσεις επαναπατρισμού που έχουν οργανώσει διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία.

Οι αποσκευές των επιβατών θα παραμείνουν προσωρινά στο πλοίο και θα τους επιστραφούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε καραντίνα οι Αμερικανοί και οι Ισπανοί επιβάτες

Ιδιαίτερα αυστηρό είναι το πρωτόκολλο για τους 17 Αμερικανούς επιβάτες, οι οποίοι - αν και δεν εμφανίζουν συμπτώματα - θα μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο της Νεμπράσκα, όπου λειτουργεί η Εθνική Μονάδα Καραντίνας των ΗΠΑ.

Μετά από αρχική αξιολόγηση, θα τεθούν υπό καθημερινή παρακολούθηση κατ' οίκον για διάστημα 42 ημερών, όπως σημειώνει το CNN.

Παράλληλα, οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, φορώντας μάσκες υψηλής προστασίας FFP2, όπως και το προσωπικό που συμμετέχει στις μεταφορές και τις επιχειρήσεις υποστήριξης.

Στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου θα παραμείνουν σε ατομικά δωμάτια χωρίς επισκέψεις. Οι υγειονομικές αρχές της Ισπανίας ανακοίνωσαν ότι θα υποβληθούν σε PCR τεστ κατά την άφιξη και επτά ημέρες αργότερα.

Αντιδράσεις και φόβοι στις Κανάριες Νήσους

Η άφιξη του πλοίου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τενερίφη και συνολικά στις Κανάριες Νήσους.

Ο πρόεδρος της αυτόνομης κοινότητας, Φερνάντο Κλαβίχο, είχε εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες τη διαφωνία του με τον ελλιμενισμό του πλοίου στην περιοχή, επικαλούμενος ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Παράλληλα, εργαζόμενοι στο λιμάνι της Τενερίφης πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από την άφιξη του πλοίου.

Τι είναι ο χανταϊός

Ο χανταϊός είναι μια σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή ιογενής λοίμωξη, που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών. Τα συμπτώματα μπορεί αρχικά να μοιάζουν με γρίπη, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στο αναπνευστικό σύστημα ή στα νεφρά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος ενημερώθηκε επίσημα για το περιστατικό στις 2 Μαΐου, εκτιμά μέχρι στιγμής ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Το MV Hondius αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου το πλήρωμα θα αποβιβαστεί και θα πραγματοποιηθεί πλήρης απολύμανση του πλοίου.