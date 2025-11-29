«Χάος» από το πρόβλημα σε αεροπλάνα της Airbus: Καθηλώνεται ο μισός παγκόσμιος στόλος της εταιρείας

Τεράστια αποδιοργάνωση στα αεροδρόμια όλου του πλανήτη έχει φέρει η ανακοίνωση της Airbus ότι θα προχωρήσει σε άμεση επισκευή του λογισμικού σε 6.000 αεροπλάνα τύπου Α320, μια εξέλιξη που υπολογίζεται ότι επηρεάζει περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου στόλου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Guardian, αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο ακύρωσαν ή ανακοίνωσαν καθυστερήσεις στις πτήσεις τους για το Σαββατοκύριακο.

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), ο οποίος είναι η κύρια αρχή πιστοποίησης για τα αεροσκάφη A320, εξέδωσε την οδηγία την Παρασκευή (28/11) το βράδυ ως «προληπτικό μέτρο».

Φωτό αρχείου: IMAGO / TT

Η επιδιόρθωση περιλαμβάνει κυρίως την επιστροφή σε προηγούμενο λογισμικό και είναι σχετικά απλή, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο προς τις αεροπορικές εταιρείες το οποίο τέθηκε υπόψη του Reuters.

Η αποτυχία φαίνεται να είναι από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις που επηρεάζουν την Airbus στην 55χρονη ιστορία της και έρχεται εβδομάδες αφότου το A320 ξεπέρασε το Boeing 737 ως το μοντέλο με τις περισσότερες παραδόσεις.

Την εποχή που η Airbus εξέδωσε την ανακοίνωση για το πρόβλημα στο λογισμικό των αεροπλάνων της, περισσότεροι από 350 χειριστές του αεροπλάνου, περίπου 3.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 ήταν στον αέρα.

Προβλήματα σε πολλές αεροπορικές εταιρείες

Η ανάκληση έγινε κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ. Η μεγαλύτερη εταιρεία αερομεταφορών A320 στον κόσμο, η American Airlines, δήλωσε ότι περίπου 340 από τα 480 αεροσκάφη A320 της θα χρειαστούν επισκευή λογισμικού. Όπως εξήγηση, οι επιδιορθώσεις θα ολοκληρωθούν ως επί το πλείστον μέχρι το Σάββατο, με περίπου δύο ώρες να απαιτούνται για κάθε αεροπλάνο.

Στην Αυστραλία, η Jetstar ακύρωσε εσωτερικές πτήσεις, ενώ η ANA Holdings - η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ιαπωνίας - αναφέρει ότι ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο, αφού η ανάκληση του Airbus A320 την ανάγκασε να καθηλώσει ορισμένα αεροσκάφη.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι θα θέσουν εκτός λειτουργίας αεροσκάφη για λίγο, ώστε να κάνουν τις επισκευές, συμπεριλαμβανομένων της γερμανικής Lufthansa, της ινδικής IndiGo και της βρετανικής easyJet.

Η κολομβιανή αεροπορική εταιρεία Avianca δήλωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου της, με αποτέλεσμα να κλείσει την πώληση εισιτηρίων για ημερομηνίες ταξιδιών έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Η EasyJet είχε δηλώσει ότι αναμενόταν κάποια αναστάτωση το βράδυ της Παρασκευής, αλλά αργότερα επιβεβαίωσε ότι σχεδίαζε να λειτουργήσει κανονικά το Σάββατο, καθώς είχε ήδη ολοκληρώσει την ενημέρωση λογισμικού σε πολλά απαιτούμενα αεροσκάφη.

Γιατί γίνεται η επισκευή στο λογισμικό

Η Airbus ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ένα πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να καταστρέψει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των χειριστηρίων πτήσης.

«Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε λειτουργικές διαταραχές για τους επιβάτες και τους πελάτες», ανέφερε.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι το περιστατικό που πυροδότησε την απροσδόκητη επισκευή αφορούσε μια πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου, στην οποία τραυματίστηκαν αρκετοί επιβάτες μετά από απότομη πτώση υψομέτρου.

Τουλάχιστον 15 επιβάτες της JetBlue τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό του Οκτωβρίου και το αεροπλάνο εκτράπηκε στην Τάμπα της Φλόριντα.

Στοιχεία που «είδε» το Reuters ανέδειξαν το πρόβλημα σε ένα σύστημα πτήσης που ονομάζεται ELAC (Elevator and Aileron Computer), το οποίο στέλνει εντολές από το πλευρικό μοχλό του πιλότου στους ανελκυστήρες στο πίσω μέρος. Αυτοί με τη σειρά τους ελέγχουν τη γωνία κλίσης ή μύτης του αεροσκάφους.

Η ανάκληση έρχεται σε μια εποχή έντονων απαιτήσεων στα συνεργεία επισκευής αεροπορικών εταιρειών, τα οποία ήδη μαστίζονται από ελλείψεις χωρητικότητας συντήρησης και την καθήλωση εκατοντάδων αεροσκαφών Airbus λόγω μεγάλων χρόνων αναμονής για ξεχωριστές επισκευές ή επιθεωρήσεις κινητήρων.

Πάνω από 11.000 αεροπλάνα Α320 πετούν στον πλανήτη

Σημειώνεται ότι παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων 6.440 του βασικού μοντέλου A320, το οποίο πέταξε για πρώτη φορά το 1987.

Το μοντέλο αυτό ανταγωνίζεται το Boeing 737 MAX, το οποίο υπέστη μακρά καθήλωση σε όλο τον κόσμο μετά από θανατηφόρα συντριβές το 2018 και το 2019, λόγω κακώς σχεδιασμένου λογισμικού ελέγχου πτήσης.

Η ζήτηση για τις δύο κύριες μάρκες αεροσκαφών υψηλής απόδοσης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η οικονομική ανάπτυξη, με επικεφαλής την Ασία, έφερε δεκάδες εκατομμύρια νέους ταξιδιώτες στους αιθέρες.