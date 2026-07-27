Χάος με Φλωρίδη - Κωνσταντοπούλου Γιαπωνέζοι πολεμιστές, ζέστες και «έργο που δεν κόβει εισιτήρια»

.Αυτή τη φορά, το «θερμό» τετ α τετ ανάμεσα στους «αιώνιους εχθρούς», έλαβε χώρα κατά τη συζήτηση της Συνταγματικής Αναθεώρησης και λίγη ώρα πριν τεθούν σε ψηφοφορία οι κρίσιμες διατάξεις της «γαλάζιας» πρότασης για τις αλλαγές στον Καταστατικό Χάρτη της χώρας.



Παρεμβαίνοντας στη μαραθώνια συζήτηση, ο Γιώργος Φλωρίδης, επιτέθηκε αρχικώς σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με φόντο τη στάση που θα κρατήσουν στην αποψινή ψηφοφορία, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διέκοπτε συνεχώς.



Τότε, ο υπουργός Δικαιοσύνης έριξε το γάντι, παρομοιάζοντάς την με….γιαπωνέζους στρατιώτες στο Β ’Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι «συνέχιζαν να πολεμούν, 20 χρόνια μετά, ενώ ο πόλεμος είχε ήδη τελειώσει», όπως είπε αιχμηρά.



«Πιστεύετε ότι ο πόλεμος ο δικός σας, αυτό το κακοπαιγμένο θέατρο, συνεχίζεται εντός της Βουλής. Κάνετε λάθος. Έχετε ξεμείνει στην αίθουσα αυτή γιατί αυτό το…δακρύβρεχτο έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια!», υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει γίνει «παρακολούθημα» του Κυριάκου Βελόπουλου με το αφήγημα των ξυλολίων.



«Αυτοί που τώρα σας εξαφανίζουν κυριολεκτικά από τον χάρτη είναι έξω από τη Βουλή. Είστε σε λάθος μέρος, φωνάζετε σε λάθος μέρος. Δεν είναι εδώ οι εχθροί σας. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι οι καμία δεκαριά άρσεις ασυλίας και τα 6-7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Αυτό το έργο δεν πουλάει εδώ μέσα. Έξω από εδώ αυτοί που σας αποδεκατίζουν!», όπως είπε.



Μάλιστα, στις συνεχείς φωνές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας από τα έδρανα, ο Γιώργος Φλωρίδης πέταξε το «καρφί», λέγοντας: «Έξω έχει ζέστη, εδώ δροσιά έχει…δεν ξέρω, παραξενεύομαι. Σας τα είπα και την άλλη φορά, δεν μπορώ να σας βοηθήσω, εγώ δικηγόρος είμαι…», όπως είπε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντιδρά εντόνως από τα έδρανα.



«Νοσταλγός της Χούντας! Διορισμένος! Διορισμένος είναι. Ένα χυδαίο διορισμένο πρόσωπο. Ελέω Μητσοτάκη διορισμένος και όχι εκλεγμένος!», όπως ακούστηκε να λέει εκτός μικροφώνου. Μάλιστα, λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε το λόγο, καταγγέλλοντας πως η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης από βήματος υπήρξε «σκαιά».

Πάντως, ο Γιώργος Φλωρίδης στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ όπως και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. «Καμία πολιτική δύναμη του Κοινοβουλίου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Από την μία είχαμε κατάθεση προτάσεων από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να τις ψηφίζει. Αυτό είναι πρωτοφανές! Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέθεσε καμία πρόταση», όπως κατήγγειλε.